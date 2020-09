Uitbannen kunstmest is denkfout

Kringlooplandbouw zonder kunstmest is wensdenken, zeker als we de wereld willen voeden. Het 'is een noodzakelijk kwaad, het geeft de benodigde speelruimte'. Boeren, 'gebruik het maar wees er zuinig mee'.

Een graanopslag van een akkerbouwbedrijf in Biddinghuizen. 'Dankzij de stikstof en andere voedingsstoffen uit kunstmest, geïmporteerd krachtvoer en dierlijke mest, produceren boeren momenteel wel tienduizend kilogram graan per hectare.'

Tijdens mijn lange verblijf in de Sahel zag ik indrukwekkende stofstormen die de zon verduisterden. Om te overleven heeft een groeiende bevolking er de natuurlijke vegetaties vervangen door akkers en overbegraasde weiden. De hoeveelheid organische stof in de bodem is nog slechts een fractie van de oorspronkelijke. Zandgronden hebben daardoor erg te lijden onder winderosie, die stofstormen. Zwaardere gronden eroderen door regen.

In Nederland was dat vroeger niet anders. In gebieden met zandgronden verdwenen akkers en weiden, ja zelfs hele dorpen onder het stuifzand. Die situatie zou terug kunnen komen door de landbouwpolitiek van de huidige coalitie, die trouwens veel gemeen heeft met de plannen van GroenLinks.

Een recente uitspraak van min..

