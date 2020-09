Minister Arie Slob: een toekomstbestendige vrijheid van onderwijs vergt moed

De vrijheid van onderwijs is prachtig. Het is uniek dat ouders in ons land een school kunnen kiezen die past bij hun overtuiging en opvoeding. Ik heb er gebruik van gemaakt als ouder en docent en ik heb het mogen verdedigen als volksvertegenwoordiger en minister.

Onderwijsminister Arie Slob was vorige maand bij de start van het schooljaar - in coronatijd - op de middelbare school Lumion in Amsterdam. Hij wil de opdracht aan scholen aanscherpen om goed burgerschap te onderwijzen.

Daarbij ben ik er meer en meer van overtuigd geraakt dat de hoge kwaliteit van ons onderwijs – van gereformeerde scholen tot het openbaar onderwijs – mede voortkomt uit de vrijheid om het onderwijs vorm te geven van onderop.

Voor de politiek is het soms lastig de beheersing op te brengen niet meer van scholen te vragen dan vanuit de grondwet mag. Maar artikel 23 is helder en staat als een huis: scholen zijn vrij om vanuit hun eigen overtuiging het onderwijs in te richten. Dat beschermt tegen bemoeienis met lesmethodes of het afwijzen van iedere afwijkende opvatting.

Een goed voorbeeld hiervan is de wet die ik deze week in de Kamer hoop te verdedigen: de aanscherping van de burgerschapsopdracht. De kern daarvan is dat we scholen een duideli..

