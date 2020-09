Is de politieke taal te grof?

Dat had anders gekund

Siemon Reker, schrijver van Dat gezegd hebbend, over politiek taalgebruik sinds 1950:

'Soms hoor ik politici dingen zeggen, dat ik denk: dat had ook anders gekund. Bijvoorbeeld als iemand in de Kamer ‘naar de klote’ of ‘kut-Hollanders’ zegt. Bij de laatste Algemene Politieke Beschouwingen had Geert Wilders het consequent over ‘tuig’ wanneer hij Marokkaans-Nederlandse relschoppers bedoelde. Dat is niet correct. Kamerleden mogen elke mening in het parlement verkondigen, maar dat betekent niet dat je daarvoor alle taal maar moet gebruiken. Is het nodig een minister hufterig te noemen als je het niet met hem eens bent? Ik erger me daaraan.

Maar wat doe je eraan? Vroeger kon de Kamerv..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .