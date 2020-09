De ongemakkelijke kant van 'De avond is ongemak'

De veelgeprezen roman De avond is ongemak van Marieke Lucas Rijneveld, die in 2018 is verschenen, had ik nog niet gelezen. Maar de bijzonder eervolle toekenning van de International Booker Prize 2020 voor de Engelse vertaling van de roman was reden genoeg om daar verandering in te brengen.

Marieke Lucas Rijneveld, winnaar van de International Booker Prize met The Discomfort of Evening (De avond is ongemak).

Het is een beklemmend boek. Niet alleen de avond is ongemak in het leven van het meisje Jas, dat haar broer op jonge leeftijd verliest, en in het leven van haar ouders en haar broer en zus. Alles, het hele leven, is ongemak. En vies en somber en saai en rauw en ijzig.

Wat zou toch de reden zijn dat romans die spelen in een streng gereformeerd milieu zo’n succes hebben in Nederland? Denk aan Maarten ‘t Hart, denk aan Jan Siebelink, denk aan Franca Treur. Zou het misschien de combinatie zijn van enerzijds het exotische, andere van die wereld en anderzijds het besef van de nabijheid ervan: dat dit alles zich hier, in ons verlichte landje, afspeelde en nog afspeelt?

Toch is de Bijbel in het gezin voortdurend aanwezig. Ook in de roman, die heel..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .