Kerk dwaalde niet door Calvijns opvatting

Bert Loonstra stelt dat het onmogelijk is dat de kerk nooit een dwaling toelaat (ND, 21 september). Want in dat geval zou (zelfs) Calvijn in de ban moeten worden gedaan vanwege hoe hij denkt over een onbewogen God zonder persoonlijke gevoelens. Calvijn zou de duidelijke Schriftbewijzen van het omgekeerde ‘met een korreltje zout nemen’. Loonstra verzuimt te onderbouwen waar hij deze 'boude bewering' op baseert.