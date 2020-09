Jezus en het persoonlijk wapenbezit

In het bericht over de religies die wereldwijd op hun retour zijn (Nederlands Dagblad 21 september), wordt dr. Stefan Paas aangehaald: 'Het Amerikaanse christendom is diepgaand geseculariseerd. Ik zag laatst de tekst “Jezus wil dat je wapens draagt” op internet voorbijkomen. Je kunt je afvragen of dat nog iets met het christelijk geloof te maken heeft.'

Is zo’n oneliner echt een bewijs van seculier geloof? Bij elke schietpartij laait in de VS de discussie op over de wapenwet, die burgers toestaat zich met een wapen te beschermen. Wij zien daar enkel het gevaar van misbruik, maar in een groot land waar mensen vaak afgelegen wonen, denken velen zich zo te moeten beveiligen. En ik kan mij voorstellen dat een christen, vooral een evangelical die opgegroeid is met de stelregel 'What would Jesus do?', zich hierin gesteund voelt door Lucas 22, vers 35-38. Jezus waarschuwt de discipelen dat zij in een dreigende situatie terechtkomen. Ze moeten een beurs en een reiszak bij zich hebben en desnoods hun mantel verkopen voor een zwaard! Als ze op ..

