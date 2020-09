Rijkdom zien in het avondmaal

Jasper Bosman heeft gelijk (ND 17 september): het draait bij het avondmaal niet alleen om het gedenken van Jezus’ offer. We kijken bij het avondmaal ook omhoog naar de levende Christus, we kijken om ons heen naar elkaar en we kijken vooruit naar Gods toekomst. Dat is de volle rijkdom van het avondmaal. Ik vind het wel jammer, dat we bij een gereformeerde avondmaalsviering altijd met grote nadruk te horen krijgen, dat we niet alleen op de tekenen van brood en wijn moeten zien, maar onze harten omhoog moeten richten om met Christus gevoed te worden. Dat doet geen recht aan het karakter van de maaltijd van de Heer. Het is immers in en door deze tekenen, dat Hij tot ons wil komen om ons te zegenen en te verblijden. Het raakt m..

