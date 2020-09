Tips voor christelijke buurtbewoners

Misschien kunnen we plekken zoeken of creëren waar het onderscheid wegvalt tussen gast en gastheer. In plaats van iemand bij je thuis uit te nodigen, kun je bijvoorbeeld afspreken in het restaurant.

Eerste valkuil: een verborgen agenda

Nog maar weinig kerkmensen gaan van deur tot deur, of staan op het plein om Gods goede boodschap bekend te maken. Daarvoor in de plaats kwam ‘vriendschapsevangelisatie’. Het idee was om vooral het evangelie te delen met collega’s en vrienden. De laatste jaren ligt de nadruk steeds meer op ‘incarnational mission’. We laten Gods goede nieuws zien door onze manier van leven, we zijn de belichaming van het goede nieuws. De vorm past zich aan aan de tijd, maar in heel veel gevallen is de achterliggende gedachte niet veranderd: we willen de ander overtuigen van onze waarheid.

Maar als dat onze agenda is: de ander overtuigen en veranderen, dan doen we daarmee geen recht aan die ander en aan God. We doen geen r..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .