De digitale kerk stemt mij nog niet vrolijk

‘Gewoon je bek houden!’ De minister-president verstaat en spreekt de taal van voetbalsupporters. Dat heeft hij wel moeten leren. Zijn eerdere advies om bij een doelpunt ‘zachtjes hoera te roepen’, was vervlogen in de verveling van voetballoze maanden en de opwinding van een nieuwe wedstrijd.

Ik ben al blij dat hij kerkgangers die willen zingen, zo niet toespreekt.

Wat ik tot nu toe zie van kerken waar weer een beperkt aantal mensen mag samenkomen, stemt mij nog niet vrolijk. Eenzame stoeltjes met een zee van leegte er omheen. Kom niet in mijn buurt. Doet me denken aan het liedje van Simon & Garfunkel: ‘Ik ben een rots, ik ben een eiland.’

De band speelt, maar je mag niet zingen. Dat is iets wat me van online diensten verbaast: we gaan op de oude voet door. Maar wat heb je aan een halfuur lofprijzing of aan vijf, zes liedjes in een dienst als die paar kerkgangers niet mogen zingen en het volk des Heren voor de rest in fragmenten thuis zit? Woorden en muziek blijven daar, ik zit hier.

En daar komt bij: camera en microfoon, zo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .