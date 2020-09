Testen moest

Ik las de bijdrage van Pieter Poortman, die het dilemma van ouders mooi verwoordt. Ik hoor soortgelijke verhalen van ouders in mijn omgeving. Een van die moeders vertelde dat zij besloten had haar kind gewoon thuis te houden tot de verkoudheid over was. Komt qua absentie op hetzelfde neer. Dit werd niet geaccepteerd door school. Ze kreeg te horen dat de leerplichtambtenaar geïnformeerd zou worden. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .