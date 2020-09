Een begrotingsbeleid dat spaart voor de volgende pandemie is onnodig krap

Er is in Nederland een hoge mate van overeenstemming dat de overheid de staatsschuld kan laten oplopen om in deze crisis bedrijven te steunen en banen te behouden. Hoe anders was dat na de vorige crisis ruim tien jaar geleden.

Toen lag de regering onder vuur vanwege het gebruik van belastinggeld om banken te redden, een noodzakelijke maar zeer impopulaire maatregel. Nu gaat het om het directe behoud van banen en bedrijven, met maatregelen die op meer sympathie kunnen rekenen.

Toen kreeg de regering kritiek van economen vanwege een te snel en fors bezuinigingsbeleid. Nu lijkt de regering daar minder haast mee te maken. Sterker nog, er wordt twintig miljard euro opzij gezet in een investeringsfonds zonder bestedingsplannen.

Na de vorige crisi..

