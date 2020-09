Jaarboek PKN, een gemiste kans

Op papier is het nieuwe Jaarboek van de Protestantse Kerk een handzaam boek, in werkelijkheid schort er nogal wat aan. Impressie van een gebruiker.

Het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente in Heeze. Het nieuwe Jaarboek 2020-2021 van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer de adressen van kerken en namen van predikanten.

Enkele maanden geleden verscheen het zesde jaarboek van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) dat 496 bladzijden telt. Een opvallende uitgave met een foto voorop van dr. R. de Reuver, de ‘paus’ van de Protestantse Kerk. Zover bij mij bekend stond er nooit eerder een foto van een persoon op de voorkant van een hervormd of gereformeerd jaarboek.

In het Woord vooraf staat: 'Alle namen en adressen van gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland, inclusief die van haar predikanten en kerkelijk werkers in één handzaam boek, is superhandig.' Helaas is dit onjuist want de adressen van predikanten en kerkelijk werkers ontbreken.

In de Leeswijzer en verantwoording staat nadrukkelijk vermeld dat door de nieuwe privacywetgeving het jaarboek niet..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .