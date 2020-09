Enthousiasme én nuchterheid horen bij christelijke politiek

Dat is nu precies de positie van christelijke politiek. Enerzijds zet je je met hart en ziel in voor de wereld waarin je leeft. Want deze wereld is niet, zoals vandaag vaak wordt gezegd, van secundair belang ten opzichte van het rijk van God. Onze Heer wil dat wij juist in deze wereld schijnen als lichtende sterren. Wij bouwen niet aan het koninkrijk, maar wel voor het koninkrijk (Tom Wright).

Aan de andere kant blijf je realistisch en bescheiden in wat je daadwerkelijk kunt bereiken.

Het manifest van Segers blaast dan ook niet echt hoog van de toren. Want christenen zijn vreemdelingen in deze wereld, meestal een kleine minderheid.





Deze twee houdingen, enthousiasme en nuchterheid, mogen dan niet makkelijk bij elkaar te brengen zijn, ze hore..

