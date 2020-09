Rutte bleef ondanks kritiek in leidersrol bij Politieke Beschouwingen. Hij lijkt niet op weg naar de uitgang

Soms was het alsof er buiten, in de straten van Den Haag, geen virus rondwaarde. Er werd gedebatteerd over de lonen in de publieke sector, over kernenergie, over belastingkorting voor het bedrijfsleven, en o ja - héél eventjes dan - over het buitenland. De vluchtelingen op Lesbos, vorige week nog hét thema, kwamen er bekaaid van af. Premier Mark Rutte zal zich in Brussel gaan inspannen voor betere afspraken over het migratiebeleid. Komende week presenteert de Europese Commissie nieuwe voorstellen.