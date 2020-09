Bestrijd een dwaling behoedzaam. Anders moet Calvijn ook in de ban

Niet iedereen is gelukkig met het definitieve besluit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) om de ambten voor vrouwen open te stellen. ‘De gevolgen kunnen groot zijn’, aldus de Rehobothkerk op Urk. Met andere woorden: dit zou wel eens op een scheuring kunnen uitlopen. Is dit een dwaling en kan de kerk die verdragen? Ik geef een voorbeeld waaruit blijkt dat het onmogelijk is dat de kerk nooit een dwaling toelaat. Het gaat over de dwaling van Calvijn.

De reformator Johannes Calvijn (1509-1564) was in zijn tijd een grootmeester in de uitleg van de heilige Schrift. Toch is er een belangrijk element waarin hij conclusies trok die in strijd zijn met wat de Schrift zelf zegt. Die hebben te maken met hoe hij denkt over God.

Op veel plaatsen in de Bijbel lezen we dat God persoonlijk met mensen omgaat en met persoonlijke gevoelens op hen reageert. In Hosea 11:1 verklaart de Heer via de profeet: ‘Toen Israël een kind was, heb ik het liefgehad.’ In vers 8 lezen we zelfs: ‘Mijn hart keert zich om in Mij, ten volle wordt mijn erbarming opgewekt.’ Centraal in het evangelie staat Gods liefde in de gave van zijn Zoon voor deze wereld (Johannes 3:16).

Waarom is dit voor Calvijn zo belangrijk? Omdat hij..

