‘Kijk uit met de muziek van Bethel Church. Je steunt zomaar een dwaalleer’

Meer en meer Amerikaanse gemeenten zingen niet langer liederen van Bethel Church zingen. Met als belangrijkste reden dat ze niet - via de afdracht van licentierechten - willen meebetalen aan een gemeente die zo duidelijk onder invloed staat van de New Age. Het wordt tijd dat we ook in Nederland hierover gaan nadenken, zegt theoloog Bas Krins.

Ik heb het boek The physics of heaven (vertaald: de ‘Fysica van de hemel’) voor me. Geschreven door een aantal prominente leiders van de Bethel Church in Redding, Californië. Ik kijk naar de inhoudsopgave. ‘De kracht van het nulpuntsveld’, ‘Dolfijntherapie’, ‘Vibreren in harmonie met God’, ‘Engelenontmoetingen’, ‘De Schumann resonantie’, ‘Spirituele synesthesie’, ‘Kwantum mysticisme’, ‘Je lichaam is een elektromagnetisch veld’, ‘Frequenties van het menselijk lichaam’. Het lijkt wel een handleiding voor New Age. Sterker nog, als je het boek gaat lezen dan blijkt dat de schrijvers stellen dat zij terugclaimen wat de New Age gestolen heeft.

slim herverpakt

Zo lees je: Op d..

