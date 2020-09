Voorbeeldfunctie Kamerleden

Dit jaar geen koets, maar de auto. Geen kijkers, maar witte schermen. Wel dames met hoedjes en mondkapjes. Na de Troonrede werd er een muziekstuk gespeeld. Er was gekozen voor een stuk van een Joodse componist vanwege 75 jaar bevrijding. De componist en zijn vrouw mochten die gedenkwaardige dag op 5 mei 1945 niet meemaken: bruut omgebracht in een van de nazikampen. Tijdens het spelen van de muziek waren er Kamerleden die het presteerden om publiekelijk met hun smartphone aan de slag te gaan. Naar ik aanneem was dat niet om via Wikipedia informatie over de betreffende Joodse componist op te zoeken. Dit vond ik zeer respectloos en zeer ongepast in deze setting. Het spelen van deze muziek was nu juist een eerbetoon aan een Joods oorlogsslac..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .