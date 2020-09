'Ik wens jou' is een mooi geestelijk lied

Wat steekt ons in de column van Reina Wiskerke over het lied 'Ik wens jou'? De veroordeling die in de tekst te proeven is. Een column zou broers en zussen in het geloof niet in de hoek moeten zetten en een lied, met voor veel mensen een rijke inhoud, afserveren als een lieflijk popliedje. Wij zijn zo’n ouderpaar dat dit lied zomaar zou willen laten zingen. En ik kan u verzekeren dat wij het leven niet zien en ervaren als een comfortabele snelweg van wieg naar hemel en dat wij zeker verder kijken dan de (gereformeerde) neus lang is. Wij kunnen u ook verzekeren dat wij ontzettend dankbaar zijn met een vierde kindje op komst. Wat een mooie wens: ‘Kind’ren om je heen tot aan het eind'. Dat is absoluut niet vanze..

