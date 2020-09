Moeten we katten aanlijnen?

Wie zijn kat naar buiten laat, is strafbaar

Ecoloog Chris Smit

‘De Natuurbeschermingswet is duidelijk: katten mogen, evenals honden, niet vrij rondlopen. Mensen die hun kat naar buiten laten gaan, zijn dus strafbaar, maar veel mensen weten dat niet. Ongeveer een jaar geleden was er ook aandacht voor dit thema en toen zijn er Kamervragen over gesteld. Maar de regering doet niets vanwege de gevoeligheid van dit thema. De biodiversiteit in Nederland gaat hard achteruit en de kat heeft een desastreuze invloed op de vogelstand. Er zijn namelijk tussen de 2,5 en 3 miljoen katten in Nederland. Vergeleken met andere Europese landen heeft Nederland een hoge dichtheid aan katten. Dat verklaart ook waarom de kat in Nederland relatief meer schad..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .