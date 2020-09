Hopelijk durft de kerk veel los te laten, zodat gelovigen zelf meer op zoek gaan

Ik deel hier een persoonlijk getuigenis over hoe ik in de afgelopen jaren ben gegroeid in het luisteren naar mijn Vader. God werkte daarbij vaak door mensen in mijn omgeving heen: een kringlid, een buurvrouw, en mijn predikant, Jaap Hansum.

Een van de diensten die daarin een rol heeft gespeeld, ging over de Samaritaanse vrouw. De preek begon met het verhaal van een ISIS-bruid, die naar het kalifaat trok voor de jihad, getrouwd was met meerdere ISIS-strijders en terug wilde naar Nederland. Een vrouw die met argusogen wordt bekeken. Zo keken de Samaritanen ook naar die vrouw bij de waterput. Jezus praatte niet recht wat krom was. Hij zag wat ze zocht, reikte naar haar uit en bood haar het Leven aan.

Een paar maanden na die dienst, tijdens de conferentie van New Wine 2019, liep ik weg uit een seminar over luisterend bidden. We zouden net in groepjes gaan luisteren naar wat God in gebed tegen ons zou zeggen over de volslagen vreemden in ons groepje. Dat leek me niks.

We lazen sa..

