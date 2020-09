Trump doet het gewoon beter. En Joe Biden? Die zit en blijft in zijn kelder in Delaware

Er zijn heel veel redenen waarom Donald Trump in november de presidentsverkiezingen in de VS wint van de Democraat Joe Biden. Dat schrijft Frank van den Heuvel. Hij is werkzaam op het gebied van Toezicht & Public Affairs.

‘Over drie tot vier weken hebben we een vaccin’, zegt president Trump. Iedere week verschijnt er wel een boek over Trump met pijnlijke en belastende zaken; van familie, oud-ministers, journalisten. Iedere dag is Trump alom aanwezig. In de publiciteit, op twitter, met akkoorden met andere landen en met pro- en anti-Trump-demonstraties. Zichtbaarheid is heilig in de Verenigde Staten en maken een politicus relevant. En Joe Biden? Die zit en blijft in zijn kelder in Delaware. Het is de strijd tussen het Witte Huis en de donkere kelder. Tussen aandacht en dreigen vergeten te worden. Kortom het is all American.

Inderdaad Biden versus Trump, maar ook stad tegenover platteland, conservatief tegen progressief en Oost-/ Westkust versus Midden-Weste..

