Compliment voor de teststraat

Graag reageer ik op het verhaal 'Verkoudheid en het C-woord' van Pieter Poortman (ND 15 september). Afgelopen zaterdag voelde ik een verkoudheid opkomen. Oh oh, dacht ik, daar gaan we. Eerst maar even aanzien hoe het zich ontwikkelt. Heerlijk geslapen en gelukkig waren de klachten zondagochtend niet erger geworden. Toch maar online geprobeerd een afspraak te maken voor een test. Op basis van de postcode kwam maandagochtend 8.45 uur in Deventer tevoorschijn. Niet handig, wetende dat er vlak bij mijn huis een testlocatie is. Dus gebeld en … een behulpzame mevrouw aan de lijn gekregen. En … een afspraak gemaakt voor maandag om 13.00 uur in mijn woonplaats.