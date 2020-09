Het lied ‘Ik wens jou’ van Trinity waar Reina Wiskerke (weer met zoveel onderscheiding) over schrijft in het ND van 16 september, hoorde ik de eerste keer in de kerk ook in het Engels. ‘In het Nederlands is het nog mooier’, zei de dominee erbij.

Thuisgekomen ging ik daar eens voor zitten, maar helaas kon ik er niet veel meer opbouwends van maken. Teksten als ‘may your lover in your arms be your delight’ klinken voor jonge mensen die hun toekomst nog voor zich hebben, heel prettig, en ook de ‘soft en silent sleeps all through the night’ komen hen bekend voor. Maar in onze kerk zijn heel veel alleenstaande ouderen. Ze hebben hun partner door de dood of door een pijnlijke scheiding verloren en soms komen de kinderen niet meer thuis. Slapen doen ze slecht en ze komen naar de kerk voor troost en geestelijke bagage. Hoe pijnlijk zijn deze woorden dan niet?

Ik heb er de leiding van de kerk op gewezen, maar men was er helaas niet gevoelig voor. Gelukkig zingen ze ..

