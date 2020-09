Een troostprijs voor mensen die het licht nog niet hebben gezien

De synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) heeft alle bezwaren afgewezen tegen de openstelling van de kerkelijke ambten voor zusters. Als grond voor haar besluiten gebruikt ze het rapport Elkaar in liefde dienen. De exegese in dit rapport is – ondanks bewering van het tegendeel – absoluut niet minder exclusief dan de traditionele Schriftuitleg, juist door haar bestrijding van de uitleg die bezwaarden hebben aangedragen. Beide exegeses sluiten elkaar duidelijk uit.

Als de synode vervolgens besluit dat kerken zelf mogen weten of en wanneer ze de ambten openstellen voor vrouwen, betekent dit alleen dat de synode de gekozen Schriftuitleg niet exclusief (en dus bindend) wil toepassen. Maar vervolgens besluit ze ook – in tegenstelling tot een eerdere synode – dat er geen twee lijnen met betrekking tot de verhouding man/vrouw in de Bijbel zichtbaar zijn. Er zou slechts één in het rapport aangedragen leeslijn zijn. De synode monopoliseert daarmee de Schriftuitleg die leidt tot openstelling van de ambten.





De voorzitter kan dan mondeling wel stellen dat beide meningen nog steeds gebaseerd zijn op een correcte Schriftuitleg, maar tegen de achtergrond van wat de synode besloot, lijken..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .