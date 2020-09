Oude Testament is best beschaafd

Misschien was men in de oertijd wel beschaafder dan nu. Drieduizend jaar voordat wij erover gingen nadenken, vond daar al een correctie plaats op de machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen, waarbij die laatsten de helden waren.

In het Oude Testament komen we allemaal gewone, herkenbare mensen tegen. Mensen die net als wij maar bedroevend weinig terechtbrengen van de manier van leven die ons in het Nieuwe Testament wordt voorgehouden.

'Het Oude Testament is een totaal krankjorum, gewelddadig en idioot boek', zei historicus Maarten van Rossem vorige maand in een uitzending van het programma De Slimste Mens. 'Onbegrijpelijk dat dat functioneert als een van de zogenaamde grondslagen van onze cultuur. De prediking van Jezus, dat gaat nog wel, maar het Oude Testament ... Het is extreem gewelddadig.'

Ik zet daar graag een ander verhaal tegenover.

Tijdens de overgang van het Bronstijdperk naar het lJzertijdperk woonden de Israëlieten in de bergen; in het noorden en westen van de rivier de Jordaan. Waren de Israëlieten halve wilden, zo'n 1150 jaar voor Christus? Mensen die niet konden lezen of schrijven? Ze waren in ieder geval al wel in staat om e..

