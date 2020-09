SGP en ChristenUnie, het speelkwartier in Europa is voorbij

Het alternatief voor de Europese superstaat hebben SGP en ChristenUnie onvoldoende uitgewerkt. De parlementariërs die namens die partijen in Europa zitten, worden geleidelijk deel van het probleem in plaats van deel van de oplossing, schrijft Henk de Vries.

Steeds vaker stemmen ChristenUnie en SGP verschillend in het Europese parlement (Nederlands Dagblad, 12 september). Beiden zeggen te handelen in lijn met het gezamenlijke verkiezingsprogramma. Ze hebben beide gelijk: de Christenunie stemt voor wanneer de Europese Unie zaken aanpakt die volgens het verkiezingsprogramma belangrijk zijn, en de SGP stemt tegen omdat dit telkens leidt tot meer machtsconcentratie in Brussel: stapje voor stapje beweegt de EU zich naar een Europese superstaat. Dat is een dilemma.

inconsequent

In dit dilemma negeert Peter van Dalen (ChristenUnie) dus dat de EU nog sneller dan voorheen beweegt in de richting van de Verenigde Staten van Europa, me..

