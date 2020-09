Gewapend met een aanwijsstokje

De eeuwenoude belijdenisgeschriften voldoen niet meer (ND 11 september). Ontstaan in een tijd van strijd, staan de geharnaste teksten te ver van ons bed. In de 21e eeuw willen we geen slagzwaard meer om aanvallen te pareren, of zelf een beslissende slag toe te brengen. We willen een modern geschrift, waarin iedereen in fusiekerk van Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt zich zal kunnen herkennen, van linker- tot rechterflank. Bruikbaar voor eigen klas- en kerklokaal, de onderdelen aan te wijzen met een laserpointer. We gaan niet meer de strijd aan, maar zoeken de verbinding met iedereen, middels een document waar niemand aanstoot aan zal kunnen nemen. De nieuwe Militia Christi zal gewapend zijn m..

