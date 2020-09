Ik wens jou. Dat liedje zoemt als een mug rond het doopwater

Er een nieuw lied de kerk ingetreden. ‘Ik wens jou’ heet het. Als een mug zoemt dit lied rond het doopwater, bevestigt de zoekmachine Google. Ik begrijp er niets van. Of toch wel, want het is een comfortabel lied. Dat trekt aan. Maar daar begint ook mijn vervreemding. ‘Comfortabel’ is leuk voor kerkgangers die comfortabel leven en niet verder kijken dan hun neus lang is, maar niet voor wie anders in het leven staat.

‘Ik wens jou een dak boven je hoofd’, begint het lied van de band Trinity. ‘Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood. Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht. Dat de liefde van je leven op je wacht.’ In de Engelstalige versie van Trinity luiden die laatste regels: ‘May you have soft and silent sleep, all trough the night. May your lover in your arms be your delight.’

Ik heb niets tegen de band Trinity, noch tegen zijn repertoire. Dat de bandleden een aantal jaren hun gospelveren van zich probeerden af te schudden, daar heb ik evenmin wat op tegen. Christenen mogen best de seculiere muziekmarkt willen veroveren. Het gaat mij hier om degenen die liederen selecteren voor de liturgie, en die het een lumineus idee vinden om ‘Ik ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .