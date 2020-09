Hetzelfde geloof en toch verschil van mening. Het kan. Maar is het ook geloofwaardig?

Verantwoorde bijbeluitleg kan bij de vraag of vrouwen mogen dienen in kerkelijke ambten leiden tot twee opvattingen en twee praktijken. Dat zegt althans de synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) die zich opnieuw uitsprak dit onderwerp. De synode hoopt dat beide in één kerk naast elkaar kunnen bestaan. Kan dat inderdaad, vraag theoloog Hans Burger zich af.

Of is het resultaat dat we niet meer geloven in één waarheid? Dat alles relatief is en alles mag? Verzanden we zo in een moeras? Die vraag leeft en verdient daarom bespreking.

Nu weten we dat ook in andere situaties oprecht gelovige christenen overtuigd zijn van de juistheid van hun keuzes en de waarheid van hun overtuigingen en toch verschillende wegen kiezen. Zo waren er in de oudheid mensen die vrijmoedig vlees kochten bij de slager van de afgodstempel en zich niets aantrokken van oude spijswetten. Anderen konden er niet bij dat je het onderscheid van rein en onrein zomaar achter je zou laten, en dan ook nog offervlees uit een afgodentempel zou eten! Als je Paulus’ brieven aan de christenen in Rome en Korinthe leest, proef je dat de em..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .