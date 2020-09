Zo leerde ik hoe je misdadigers vergeeft; verlost van een zware last

Ik las met ontroering het verhaal van Anne Christine Girardot in het Nederlands Dagblad van 12 september over een al lang meegedragen verdriet en pijn vanwege misbruik in haar jeugd. Mij trof haar hartelijke wens met dit aangedane leed in het reine te komen, maar dat dat op het ultieme moment toch weer werd getorpedeerd door de onwil bij de misdadiger. Ze eindigt dan met de hartenkreet of God haar wil helpen ...

