Kijk minder films en vernieuw de kerk

Het maakt me blij als ik merk dat het besef doordringt dat we als kerken het leven van het basale, simpele evangelie soms zijn kwijtgeraakt. Het is mooi dat er met het kerkvernieuwingsproject 2030 een traject wordt ingeslagen om de oude waarheden opnieuw aan te bieden aan de kerken. Maar zonder al die goede voornemens te bekritiseren of daar iets van af te doen, wil ik er toch op wijzen dat ik iets mis in de zes belangrijkste principes van de vernieuwing.

Hoe we het ook aanpakken en op welke manier we zo’n proces ook willen sturen en stimuleren: het zal altijd moeten beginnen met het loslaten van alles wat ons in de wereld 'met de wereld' drijft en bezighoudt. En daar lees ik geen woord over. Hoeveel dingen zijn ons langzamerhand niet tot afgoden geworden? En daarin ligt de oorzaak van het verleppende christendom.

Entertainment, sport, spel en ontspanning. Daaraan meedoen, oké, maar daarin opgaan?

Probeer alleen maar eens een paar weken geen films te kijken en helemaal geen tv te gebruiken. Zijn we hier nog toe in staat? Ervaar eens hoe dat voelt; we zijn toch gevoelsmensen geworden?

En ontdek tegelijk hoeveel tijd er dan vrijkomt voor het hervatten van veel dingen ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .