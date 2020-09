Kabinet handelt in mensen

De koers van een ‘Moriaan’ uit Lesbos is na de brand in hun kamp gestegen, dus doe je een honderdtal ‘willekeurige’ vluchtelingen van de hand en ‘koop’ je honderd ‘Morianen’. Goed voor het imago en per saldo doe je er niemand (?) tekort mee. Vluchtelingen met bekendheid zijn nu eenmaal meer gewild dan onbekenden. Zo maakt ons kabinet zich schuldig aan mensenhandel.

De VVD is een partij van handelaren. Zij denken over alles in economische termen en zo onderhandelen zij ook. Andere partijen gaan daar vaak in mee. Zo werd ook het lot van vluchtelingen beslist door handjeklap binnen de coalitie. Meer vluchteling voor hetzelfde geld! Het zegt veel over het moraal, en van de christelijke politiek ..

