Pabostudenten verdienen een stagevergoeding

In het hbo is stage lopen een prominent onderdeel van een opleiding. Voor de meeste studenten beperkt zich dat tot het laatste of het voorlaatste collegejaar. Voor een beperkt aantal opleidingen geldt dat stages als een rode draad door de opleiding heen lopen. Neem de lerarenopleiding. Pabostudenten lopen vanaf hun eerste collegejaar stage. Eerst een paar dagdelen per week, ieder volgend jaar een paar dagdelen meer en in het laatste jaar een afsluitende stage waarin volle werkweken worden meegedraaid in het basisonderwijs. Over die hele periode ontvangen deze studenten in tegenstelling tot studenten in vele andere sectoren geen enkele stagevergoeding. Om de opleidingskwaliteit van pabostudenten te verhogen, de uitval te verminderen en re..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .