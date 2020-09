Verkoudheid en corona: wat er gebeurt als de absentiecoördinator wil dat je je kind laat testen

Een GGD-coronateststraat in Leiderdorp, eerder deze maand bezocht door koning Willem-Alexander. Voorafgaand aan een test moet eerst telefonisch een afspraak worden gemaakt. 'Ik belde met het nummer van de GGD, maar de lijnen waren overbezet. Een voicemail gaf het advies over een half uur terug te bellen.'

Onze nachten zijn meestal stil. Soms blaft er in de verte een verdwaalde hond of horen we het kwaken van een eend in de Ringvaart achter ons huis. Dat is het dan ook.

Het is de nacht van zondag op maandag en ik werd wakker van het blaffen van een schorre zeehond. Het geluid kwam van de verdieping boven ons. Hij was al wat snotterig naar bed gegaan en had gevraagd of we nog neusspray hadden. En paracetamol en ook zo’n roze tabletje, die werkte bij hem goed. In zijn gewone doen vraagt hij nergens naar, gaat geruisloos naar bed, gaat op zijn zij liggen en slaapt bewegingsloos tot de volgende ochtend.

Mijn zoon hoestte zijn longen uit zijn lijf en zo begonnen we de week met een prangende vraag. Het C-woord moest worden uitgesproken worden want..

