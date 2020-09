Maak geen nieuwe belijdenis. Doe niet alsof het de statuten van een vereniging zijn

Het is toch vreemd dat het gemiddelde opleidingsniveau stijgt, maar het geestelijk analfabetisme in de kerk toeneemt? Initiatieven om de waarheid van het evangelie fris en hedendaags te verwoorden, zijn dus meer dan welkom.

Het is kwetsbaar eerlijk. De schrijvers geven toe dat niet alleen het taalkleed van de eeuwenoude belijdenisgeschriften moeite geeft, maar ook onderdelen van de inhoud. Het is wel zo eerlijk dat dit open op tafel komt. Om te voorkomen dat de kerken losraken van de waarheid en gaan dobberen op de postmoderne golven, voert de groep een pleidooi voor stevige ‘verankering aan de leer van de Bijbel.’ Ik proef de intentie om de gereformeerde leer vast te houden; de vraag is hoe.

Voor mij is de gereformeerde confessie de ruimte waarin ik adem en zeker geen knellende band. Ik vind het dan ook verdrietig dat het klassieke gereformeerd belijden kennelijk weerstand oproept. Inhoudelijk lijkt me dat niet nodig. Er is dus reden om het over het gerefor..

