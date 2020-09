Vernatting veenweiden, maar hoe?

Boer Lenes (ND, vrijdag 4 september) vertelt de helft van het verhaal. Zijn (onderwater)drainage gebruikt hij in het voorjaar allereerst om het grondwater omlaag te brengen. Vervolgens valt het hem tegen, zo begrijp ik hem, dat hij het grondwater in de zomer niet voldoende omhoog kan brengen via infiltratie. Die onderwaterdrainage is sowieso een slechte oplossing voor natuur- en waterkwaliteit en blijkt bij hem klimaatschade en bodemdaling onvoldoende terug te dringen. Veel beter zou zijn om de drooglegging (ontwatering) te beperken, zonder drainage. De projectleider van het Innovatie Veehouderij Centrum te Zegveld zei een aantal jaar geleden dat een levensvatbare veehouderij reeds bij 40 centimeter drooglegging mogelijk is. Dus..

