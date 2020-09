Twee visies naast elkaar

In de krant van 8 september zegt Albert Oostland het onnavolgbaar te vinden dat de visies van voor- en tegenstanders van de vrouw in het ambt in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt naast elkaar kunnen bestaan. Ik zoek mijn argumenten daarvoor in de tijd van de Vrijmaking in 1944. De synode legde de omstreden doopleer van Abraham Kuyper dwingend aan de kerken op: ‘alle ambtsdragers werden geacht ten volle ermee in te stemmen, terwijl het niet vrij staat te leren wat hiermee niet ten volle in overeenstemming is’. Predikanten en ouderlingen moesten deze leer met hun handtekening bekrachtigen. Zij die dit niet wilden, werden geschorst of afgezet. Voor de Enschedese kerkenraad was het dwingende karakter van de besluiten reden zich..

