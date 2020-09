Is amateursport verantwoord?

'Alternatief is alles verbieden'

Bert Niesters, hoogleraar Medische Microbiologie, hoofd sectie klinische virologie Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG):

‘Er zijn wel een paar incidenten geweest in het amateurvoetbal. Bijvoorbeeld met een voetballer die in de rust werd gebeld met een positieve coronatest. Die wedstrijd werd gestaakt. Voetballen terwijl je wacht op een testuitslag kan niet. Gelukkig zijn zulke dingen nog niet vaak gebeurd. Met gezond verstand kan er meer dan je denkt, ook teamsporten. Het zit in mensen om zwart-wit te denken: of alles kan, of niks kan. Nu zitten we daartussenin en dat lijkt soms vreemd.

Het alternatief is dat je alles gaat verbieden, dat wil niemand. Amateursporters hebben ook een leve..

