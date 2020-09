Essay: Goddeloosheid is een hoopvol spoor, want niemand heeft ooit God gezien

‘Niemand heeft ooit God gezien.’ Die uitspraak van Johannes is mij dierbaar, omdat ze dwingt tot eerlijkheid. De woorden wachten erop om binnengebracht te worden in je innerlijk, om samen een strooptocht af te leggen. Woorden die uitnodigen om tot een radicale eerlijkheid te komen, zodat je kunt kijken naar wie of wat de God is waarin jij zegt te geloven.

De weg van de waarheid gaan, daar zal iedere christen vroeg of laat aan moeten beginnen en dan is het bidden om moed. Op weg gaan naar de diepten van je innerlijk waar Hij (wie?) hopelijk op je wacht. Je zult scheren langs gevaarlijke afgronden. Het gevoel erin te pletter te slaan is steeds dichtbij. Zul je alles wat je geloofde verliezen nu je omwille van de waarheid je geloof in de waagschaal legt? Goddeloosheid valt over je. Over jou, die toch zichzelf christen noemt – maar voor hoelang nog?

Goddeloosheid is een hoopvol spoor. Want God kan lang een persoon, wezen, ding zijn – hinderlijk verhuld – en het is wachten tot Hij volledig uit je leven verdwijnt. Een goddeloos geloof, dat is niet geen geloof. Het is een grotendeels uitwissen va..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .