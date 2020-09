Foute uitleg maakt Bijbel racistisch

Bezoekers gaven bij de tentoonstelling 'Foute boeken?', die tot dit voorjaar liep in het Huis van het Boek, zelf aan welke titels volgens hen niet meer door de beugel konden. (beeld nd)

In het Huis van het Boek in Den Haag was tot maart dit jaar de expositie ‘Foute boeken?’ te bezoeken. In de vitrines ook (strip)boeken en boekjes die nog niet zo lang geleden door de jeugd verslonden werden: Sjors en Sjimmie, Kuifje in Afrika, Oki en Doki bij de nikkers. Met daarin racistische karikaturen ten voeten uit, maar zonder enig probleem in de lectuurmand bij wie weet hoeveel christelijke gezinnen.

Deze naïviteit zijn we anno 2020 wel voorbij – hopelijk. Afgelopen week spraken Black Lives Matter en Kick Out Zwarte Piet met premier Rutte, die een fermere aanpak van discriminatie en racisme beloofde. Want dat virus waart al zolang onder ons rond, met angstig veel slachtoffers. En het is heel besmettelijk. Hoe..

