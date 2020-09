Oproep Open Doors: Laat Asia Bibi met rust. Intussen blijft Pakistaanse blasfemiewet problematisch

Laten we Asia Bibi met rust laten in plaats van haar voor de camera’s opvoeren, bepleit directeur Maarten Dees van Open Doors.

Asia Bibi met haar dochter Eisha, in Parijs, maart 2020, tijdens een persconferentie. (beeld nd / Dick Vos)

Asia Bibi, icoon voor slachtoffers van de beruchte blasfemiewet in Pakistan, lijkt van haar voetstuk te vallen. In een interview met Voice of America Urdu trok zij haar handen af van uitspraken in haar biografie en stelde geen problemen te hebben met de blasfemiewet en met haar land. Internationaal maar ook in Nederland hebben talloze organisaties, politici en anderen zich jarenlang ingezet voor het lot van Asia Bibi. Sloegen zij de plank mis en was al die aandacht voor haar misplaatst?

Onze contacten vanuit Pakistan laten weten dat ze teleurgesteld zijn over de verwarring die de uitspraken van Asia teweegbrachten en zo staan we er zelf ook in. Haar verhaal staat volgens ons nog recht overeind: religieuze vervolging, het falen van de Paki..

