De oppositie in Zuid-Afrika roert zich. De te verwachten hoge werkloosheid wordt factor van betekenis

Tegen de verwachting in heeft de COVID-19-pandemie de zin van Zuid-Afrikanen om deel te nemen aan partijpolitieke activiteiten niet verminderd. In een politiek landschap dat gedomineerd wordt door het grote Afrikaans Nationaal Congres (ANC) wekken ontwikkelingen in kleinere partijen doorgaans de verwachting van een herverdeling van de macht en mogelijk vruchtbare ontwikkelingen voor het land.

In augustus dit jaar lanceerde de ondernemer en voormalig burgemeester van Johannesburg Herman Mashaba de ACTIONSA-partij. Alhoewel de timing niet bijzonder strategisch was door de coronamaatregelen, werd hij in de pers behoorlijk mild ontvangen. Nieuwe partijen zijn doorgaans niet succesvol in Zuid-Afrika, maar de houding van veel media is geweest d..

