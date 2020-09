Mijn Nederland

De eerste keer dat ik iets over Nederland hoorde, was toen ik zes was. Mijn moeder had een wollen deken in de kleuren donkerblauw, geel en groen. Ieder jaar rond de winter werd die uit de kast gehaald en met veel liefde en zorg gebruikt. Tijdens de lange winteravonden kroop ze eronder en las ze haar boek. Het plaidje was geliefd, want toen ze een tiener was, had ze het van haar vader na een van zijn vele reizen als souvenir gekregen.