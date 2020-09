Protestanten, volgens de katholieke priester Antoine Bodar, hebben altijd gelijk. Vandaar de kerkelijke verscheidenheid. Vrij naar George Orwell kun je eraan toevoegen: en sommige protestanten hebben meer gelijk dan anderen. Vrijgemaakten vanouds het allermeest – ik kan daar iets over zeggen, want ik was er zelf een. Zij bewaarden het gereformeerde erfgoed zuiver. Zij hielden zich aan regels. De wereld was in de greep van de revolutie en de grote kerken liepen daarachteraan – zij niet.

Ik ben op de verleden tijd overgegaan, want zo is het niet meer. Vrijgemaakten hebben er oog voor gekregen dat ook hun kennen en profeteren tekortschiet. Afgelopen week heeft de synode de vrouw in de bijzondere ambten (diaken, ouderling, dominee) omarmd. Dat was vijftien, twintig jaar geleden ondenkbaar. Maar wat horen we nu? Mensen die ertegen zijn, moeten ‘niet als tweederangs kerkleden’ behandeld worden. Is dat niet te zuinig? Die tegenstanders zeggen en doen niks anders dan zoals het hun altijd is verkondigd. Zij zijn het beeld dat vrijgemaakten zien als ze in de spiegel kijken. Ze zijn op een onmogelijke missie gestuurd en nu krijgen ze ook geen luchtsteun meer. Ze verdienen een standbeeld, een erelidmaatschap, een veter..

