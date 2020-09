Mbo'er heeft school nodig

Donderdag vindt de nationale opening van het mbo-jaar plaats. Een belangrijke spreker tijdens dit evenement is minister-president Mark Rutte. Maar wat opent hij eigenlijk? In de praktijk zijn de scholen grotendeels gesloten. Dit gaat duidelijk niet goed.

In het Nederlands Dagblad van 31 augustus erkent minister Van Engelshoven in een interview dat onderwijs op afstand verlies van kwaliteit betekent. Toch komt zij niet verder dan 'het is niet anders'. Een lijdzame houding van een minister die zich hard zou moeten maken voor het onderwijs en die alles uit de kast zou moeten halen om kwaliteitsverlies tegen te gaan.

Bij ons thuis lopen twee mbo'ers rond, een eerstejaars en een tweedejaars. De eerstejaars mag één dag per week naar school, gaat één dag per week op stage en heeft daarnaast digitaal les. Tijdens haar ene sc..

