Schrijven in de anonimiteit, het viel steeds zwaarder

Er is veel te zeggen voor dit mooie plan. De opzet van bedenker Kate Moss is, dat schrijvers zo de eer krijgen die hen toekomt. En ja, het is goed dat vrouwen hiermee ook zichtbaar worden in de boekenkast. Toch is er ook kritiek en die snap ik helemaal: want is het niet erg kort door de bocht om er van uit te gaan dat een pseudoniem altijd werd gebruikt om serieus genomen te worden? Wilde schrijfster Amantine Aorore Dupin zich niet gewoon een mannelijk imago aanmeten (zoals historici zeggen) of wilde Mary-Ann Evans haar privéleven niet afschermen? Dat is precies de vraag, hield het pseudoniem deze schrijvers gevangen of was het soms juist een bevrijding? Geven we deze vrouwen postuum iets terug? Of ontnemen we hen juist de regie over hun..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .