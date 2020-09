De Palestijnse kwestie bevindt zich opnieuw op een historisch kruispunt. Een echte doorbraak is nú mogelijk

Wie vriend is van de Palestijnen moet hun leiders helpen inzien dat ze nu kans maken op een echte doorbraak in het vredesproces.

Terwijl de wereld in de ban is van de coronacrisis worden de verhoudingen in het Midden-Oosten drastisch opgeschud. Arabische landen, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) voorop, normaliseren in rap tempo hun relatie met Israël. Een stap met grote betekenis voor de Israëlisch-Palestijnse kwestie.

Zo verrassend de stap van de Golfstaat was, zo voorspelbaar zijn de reacties. Blijdschap bij de een, felle kritiek bij de ander. Het zogenoemde ‘vredeskamp’ heeft geen enkel vertrouwen in de hoofdrolspelers, de presidenten Trump noch Netanyahu. De oliestaat is evenmin een lieveling van de progressieve kampen in de wereld, vaak met goede redenen. En toch is het Abrahamakkoord niet alleen een grote verrassing, maar ook een welkome interventie die ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .