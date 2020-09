Kroonbede 2020: bidden voor politiek Den Haag vanuit een wijk die ‘alle verkeerde lijstjes’ aanvoert

De Kroonbede heeft dit jaar niet plaats in een mooie kerk dichtbij het Binnenhof maar in de Haagse Moerwijk, een wijk die ‘alle verkeerde lijstjes’ aanvoert. Met het oog op Moerwijk moet ditmaal steviger taal gesproken worden, vinden Rikko Voorberg en Bettelies Westerbeek.

Een sociaal project in Moerwijk: de Participatie Keuken deelde april dit jaar Paaspakketten uit aan arme gezinnen in de wijk. Het pakket bevat voedsel, speelgoed en boeken. (beeld anp/Koen van Weel)

Om acht uur vanavond vindt de Kroonbede plaats. Een avond van gebed voor onze overheid, traditiegetrouw georganiseerd in de week voor Prinsjesdag. De voorgaande edities vonden stuk voor stuk plaats in een kerk in het centrum van Den Haag, op loopafstand van het Binnenhof. Dat is makkelijk voor de aanwezige politici, bovendien vormen de mooie oude kerken een prachtig decor voor bezinning en gebed.

Dit jaar drijft het coronavirus de bidders voorbij de mooie binnenstadskerken naar een wijk aan de rand van de stad van vrede en recht. In de Nebokerk in Moerwijk kan de bijeenkomst veilig plaatsvinden en live worden uitgezonden voor iedereen die wil meekijken.

Deze plek heeft niet alleen praktische voordelen. Ze voegt urgentie toe aan deze editie..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .