Als minister van Infrastructuur en Waterstaat met keurig roze gelakte nagels, gestifte lippen en strak gestyled haar moet je je kennelijk alles maar laten welgevallen tijdens zo'n werkbezoek aan een schip in de haven van Rotterdam. 'O, mijn haar!', je ziet het Cora van Nieuwenhuizen denken. Haar blik spreekt boekdelen. Op zo'n schip moet je zo'n helm op. Regels zijn regels en wie zich daar niet aan houdt ... enfin, daar kan haar collega Ferd Grapperhaus vast veel meer over vertellen. Het zijn ongemakkelijke plaatjes - en bij zulke officiële gelegenheden vaak voor de bühne. Het is mij echter ook wel overkomen dat ik een foto maakte op een bouwplaats en de bouwvakkers bezorgd riepen: 'Is het voor de krant?..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .