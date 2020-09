Complotdenken van SGP’ers is niet veel sterker dan van CDA’ers en CU’ers

‘SGP’ers vatbaar voor samenzwering’, zo schreef Piet de Jong in zijn politieke analyse in deze krant ( ND 22 augustus ). Maar dat valt wel mee.

Het was inderdaad heel opmerkelijk dat een op de vijf SGP-kiezers het geloofwaardig vindt dat met een toekomstig vaccin een chip zal worden geïnjecteerd om mensen permanent te volgen.

‘Zijn deze bevindelijk gereformeerden gevallen voor het samenzweringspopulisme’, zo vroeg hij zich af. Hij was benieuwd hoe de SGP-top hierop zou reageren. In het Reformatorisch Dagblad had Jan Schippers, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de SGP, al eerder commentaar gegeven op dit opmerkelijke onderzoeksresultaat. Ook hij zag een zekere vatbaarheid voor complotdenken in deze kring.

Aan de ondervraagden was een dertigtal samenzweringstheorieën voorgelegd. De gemiddelde score was 2,2. De SGP’ers zaten op 2,0 net als de CDA’ers, terwijl de kiezer..

